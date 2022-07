Bulgarii se bucura de raul grecilor

Criza economica din Grecia le-a adus bulgarilor profituri mai mari, a declarat ministrul Finantelor din Bulgaria, Simeon Djankov.

"Desi nu este frumos, exista printre bulgari o bucurie malitioasa, deoarece tara noastra a fost dintotdeauna comparata cu Grecia", a mentionat Djankov pentru cotidianul german Die Welt, citat de Les Echos.

"Avem acum impresia ca grecilor le merge mult mai rau ca noua, iar acest lucru ne ajuta mai mult ca guvern", a adugat Djankov.

Bulgarii, care au facut multe sacrificii de-a lungul timpului pentru a-si mentine datoria externa la un nivel destul de scazut (16% din Produsul Intern Brut in anul 2010), au fost mult timp invidiosi pe vecinii lor greci, care aveau un nivel de trai superior.

"Conditiile economice s-au inrautatit pentru afacerile din Grecia. In ultimii doi ani, circa 2.000 de companii s-au mutat din Grecia in Bulgaria, iar multi greci si-au depus banii in bancile noastre", a afirmat Djankov.

El a estimat ca tara lui va obtine aproximativ un miliard de euro de pe urma vecinilor sai, suma ce "inseamna mult pentru Bulgaria".

Djankov a declarat ca spera ca Greciei sa-si revina, deoarece acest lucru ar stimula schimbul economic intre cele doua tari.

