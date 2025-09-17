Bulgarii se pot astepta la o marire de 10% a salariilor in 2012

Ministrul bulgar al Politicilor Sociale si Muncii, Totiu Mladenov, a admis ca salariile bulgarilor au ramas in urma in ultimii ani, precizand ca acestia au motive de speranta in 2012, cand salariile lor ar putea creste cu 10%.

Ministrul, care face parte din coalitia de guvernare GERB, a explicat ca veniturile bulgarilor au fost inghetate de criza financiara, insa in 2012 se intrevede o crestere cu 10%, scrie Novinite.

Mladenov a subliniat ca banii din fondul de pensii nu ar trebui sa "stea" pur si simplu, ci trebuie investiti, insa investitia sa fie "extrem de sigura".

Ministrul a afirmat ca in ultimele 8 luni salariul minim lunar al bulgarilor a crescut cu 20%, in paralel cu cresterea productivitatii, iar guvernul isi propune o crestere cu 10 euro pe luna a salariului minim.

