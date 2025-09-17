Bulgarii se pot astepta la o marire de 10% a salariilor in 2012

Autor: Valentin Dimitriu
Luni, 07 Mai 2012, ora 18:45
1262 citiri
Bulgarii se pot astepta la o marire de 10% a salariilor in 2012

Ministrul bulgar al Politicilor Sociale si Muncii, Totiu Mladenov, a admis ca salariile bulgarilor au ramas in urma in ultimii ani, precizand ca acestia au motive de speranta in 2012, cand salariile lor ar putea creste cu 10%.

Ministrul, care face parte din coalitia de guvernare GERB, a explicat ca veniturile bulgarilor au fost inghetate de criza financiara, insa in 2012 se intrevede o crestere cu 10%, scrie Novinite.

Mladenov a subliniat ca banii din fondul de pensii nu ar trebui sa "stea" pur si simplu, ci trebuie investiti, insa investitia sa fie "extrem de sigura".

Ministrul a afirmat ca in ultimele 8 luni salariul minim lunar al bulgarilor a crescut cu 20%, in paralel cu cresterea productivitatii, iar guvernul isi propune o crestere cu 10 euro pe luna a salariului minim.

#Bulgaria marire salarii, #Bulgaria salarii mari , #Bulgaria
Comentarii
Poza paraipan
paraipan
rank 5
Bravo Doctore! .. banii din fondul de pensii .. trebuie investiti,
insa investitia sa fie "extrem de sigura".
Pai ce mai stai? Nu cumperi niste TBilluri Grecesti? Vezi tot
Adaugă comentariu
