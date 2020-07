CEDO condamna Bulgaria pentru refuzul de a recunoaste, in actele oficiale, schimbarea de sex in cazul unui barbat transsexual

Un tribunal bulgar a respins cererea barbatului ca fiind legal inadmisibila, chiar daca a acceptat ca el se considera de sex masculin, traieste ca un barbat si a suferit o interventie chirurgicala la sani.CEDO a notat ca alte instante bulgare au aprobat schimbari in registrele de stare civila in cazuri similare si chestiunea se afla in prezent in fata Curtii Supreme de Casatie a tarii.Reclamantul a declarat instantei din Strasbourg ca el a vrut efectuarea operatiei finale de schimbare de sex, dar ca medicii au refuzat sa o faca fara o hotarare judecatoreasca ce confirma schimbarea sa de sex.CEDO a decis ca Bulgaria a incalcat dreptul barbatului la viata privata si a dispus tarii sa-i plateasca 7.5