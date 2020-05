Cum arata declaratia pe care trebuie sa o completati daca vreti sa tranzitati Bulgaria

Ziare.

MAE precizeaza cu privire la simplificarea procedurii de tranzit al cetatenilor romani prin teritoriul Republicii Bulgaria, in urma unei discutii telefonice a ministrului Bogdan Aurescu cu omologul bulgar, ca modelul declaratiei pe proprie raspundere ce trebuie completata in vederea tranzitarii teritoriului Bulgariei este disponibil la adresa https://www.mae.ro/node/51904 Descarca declaratia pe propria raspundere AICI MAE reinnoieste apelurile facute anterior privind verificarea in prealabil a informatiilor publicate pe pagina de Internet a MAE, precum si pe paginile de Internet ale misiunilor diplomatice si ale oficiilor consulare ale Romaniei in strainatate.Amintim ca, incepand de azi, cetatenii romani care tranziteaza Bulgaria trebuie sa completeze doar o declaratie pe proprie raspundere in care sa arate ca sunt doar in tranzit si ca vor parasi neintarziat tara.Pana acum, procedura prevedea ca misiunile diplomatice sau consulare ale statului de cetatenie sa trimita o notifiare catre Ministerul bulgar al Afacerilor Externe care sa ateste scopul exclusiv de tranzitare, ceea ce ducea la intarzieri.