Deutsche Welle: O luna de proteste anti-Guvern in Bulgaria. Lustratia, Securitatea si statul mafiot

Ce este lustratia?

Lustratie, dosare si arhive

Conexiuni: Securitatea - Mafia - Coruptia

Lustratia, un esec in Bulgaria

Lustratia, model de viitor?

"Lustratie! Cerem excluderea din politica si societate a fostilor membri ai Partidului Comunist Bulgar (PCB), a agentilor fostei securitati, precum si a reprezentantilor fostei elite comuniste!"Protestele impotriva guvernului bulgar dureaza de circa 30 de zile, iar apelurile de acest fel din partea organizatiei BOETZ pentru lustratie sunt din ce in ce mai insistente. Intr-un interviu acordat Radio Plovdiv, ex-presedinte al comisiei de studierea fostelor servicii secrete bulgare, Metodi Andreev, a numit lipsa lustratiei drept cauza existentei "statului mafiot".Lustratia (din latinescul lustrare, "a face luminos" sau "a purifica") inseamna indepartarea sistematica a persoanelor compromise politic din functiile publice. Exista doar cateva exemple istorice in acest sens. Excluderea - imediat ridicata - a fostilor national-socialisti din functii publice in Germania , dupa 1945, ori interdictia, din 1990, privind ocuparea de functii publice de catre fosti lucratori ai politiei secrete a RDG. In 1990, cu o lustratie de facto, Germania a pornit pe un drum diferit de cel al statelor fostului bloc estic.Conditia necesara pentru lustratie este deschiderea arhivelor. Ceea ce pentru omul obisnuit pare a fi un simplu vraf de hartie, are o putere exploziva enorma: aici, in arhive se gasesc documente despre tortura, omor, spionaj, psiho-teroare, jaf, delapidare, contrabanda sau spalare de bani. Nu din intamplare toate serviciile de securitate ale statelor socialiste si partidele comuniste au inceput sa-si distruga arhivele in 1989.La Berlin, pe 15 ianuarie 1990, manifestantii au luat cu asalt sediul STASI tocmai pentru a pazi aceste arhive. In Bulgaria , demonstrantii au luat la tinta sediul partidului comunist, in timp ce serviciul de securitate DS a distrus aproape 40 la suta din arhivele sale pana in vara anului 1990.In afara Germaniei, a durat pana la cele doua extinderi catre est ale UE in 2004 si, respectiv, 2007, pana cand aproape toate statele foste socialiste au pus la dispozitie documentele fostelor lor politii secrete. In Bulgaria, astfel de tentative au esuat de mai multe ori anterior.De ce problema fostelor cadre comuniste produce atata valva in Bulgaria chiar si dupa 30 de ani? Raspunsul rezida in rolul complex al securitatii statului bulgar in timpul tranzitiei. Experti precum Momchil Metodiev, cercetator la Institutul de Istorie Contemporana din Sofia , considera de necontestat faptul ca retelele securitatii statului comunist si cadrele sunt cheia aparitiei "statului mafiot" modern.In anii tulburi ai tranzitiei, dupa 1990, multe milioane au disparut din activele partidului si ale statului prin retele si conexiuni intre ofiterii securitatii de stat, ai partidului si functionari din mediul economic.Potrivit unui defector, in 1980 serviciul secret sovietic KGB numara deja peste o mie de milionari in Bulgaria, care castigasera putere si avere datorita pozitiilor pe care le ocupau in stat. In anii 90 s-au mai adaugat cativa.Se spune ca premierul Andrei Lukanov a distribuit milioane de leva in "valize rosii" cadrelor alese pe spranceana din randurile partidului si ale securitatii statului pentru a infiinta companii, institutii de presa, magazine, hoteluri, banci si companii de asigurari.Banii statului au fost privatizati, ofiterii securitatii si membrii partidului facand astfel saltul catre o noua era. Cand caderea comunismului i-a obligat pe vechii tovarasi ai partidului si ai serviciului secret sa renunte la o parte din puterea lor politica, ei si-au asigurat influenta economica si sociala.Verificarile intreprinse acum de "comisia pentru dosare" arata o imagine clara a felului in care politica, economia si societatea din Bulgaria au fost intesate cu angajati oficiali si neoficiali ai fostei securitatii. Chiar si dupa mai bine de trei decenii, aceasta este legatura simbolica dintre cadrele comuniste, retelele criminale, coruptia, imbogatirea si intelegerile din spatele usilor inchise.In Bulgaria, acest cerc vicios nu a fost niciodata rupt. Partidul Socialist Bulgar, reales in vara lui 1990, a reusit sa torpileze cererile privind deschiderea arhivelor si lustratia. Opozitia a esuat si ea: in 1997 si 2001, guvernul a incercat sa deschida arhivele lui Ivan Kostov si sa efectueze controale, dar tentativele au esuat. Un detaliu picant: judecatorii constitutionali care au blocat legea in acest sens au fost ei insisi fosti informatori ai securitatii statului.Astfel, deschiderea dosarelor a fost tergiversata pana la aderarea Bulgariei la UE in 2007. La acel moment a fost infiintata rapid "comisia pentru dosare" - KOMDOS. Este adevarat, KOMDOS a reusit pentru prima data sa colecteze si sa deschida o mare parte din documentele ramase. Insa fostii agenti ai serviciului secret nu trebuie sa se teama de lustratie sau de consecinte legale.In 2010 a avut loc un caz sugestiv: un numar mare de diplomati bulgari de rang inalt au fost expusi ca fosti angajati ai securitatii statului. A fost pentru prima si ultima oara cand s-au decis concedieri. Cu toate acestea, aceasta "lustratie tacuta" a fost invalidata de instanta administrativa, ea neavand temei legal.Lipsa lustratiei este o trauma colectiva in Bulgaria. "O deschidere a arhivelor si lustratia, la inceputul tranzitiei, ar fi putut impiedica sau cel putin limita vechile grupari si dependente, care inca mai exista si stau la baza coruptiei de astazi", apreciaza Momchil Metodiev. Umbra lunga a acestor insuccese a bantuit politica si societatea bulgare timp de trei decenii. Acum s-a ajuns - inca o data - la proteste de masa.Insa mai este lustratia o optiune realista in 2020? Experti precum Metodiev sunt mai degraba sceptici: "Este greu de spus ce rezultate ar mai putea avea astazi lustratia". Vechea garda a partidului si securitatii a iesit deja la pensie, predand stafeta generatiei urmatoare.Lustratia, asa cum este ea ceruta de protestatarii de astazi, nu va mai produce noi elite. Dupa 30 de ani de la caderea comunismului, ea ar putea avea strict o semnificatie simbolica. Totusi, lustratia ar putea constitui baza morala pentru dezvoltarea de noi elite, o nazuinta impartasita de aproape toate cercurile societatii bulgare.Acest text a fost publicat si pe Deutsche Welle.ro.