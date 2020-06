Din 15 iunie, Bulgaria elimina toate restrictiile impuse in pandemie

Ziare.

com

Grupul de lucru responsabil pentru raspunsul la pandemia de coronavirus, infiintat in urma cu 100 de zile, isi va continua activitatea, insa nu va mai tine o conferinta de presa zilnica, potrivit DPA."Aceste briefinguri constante ale grupului de lucru creeaza un sentiment de neliniste", a declarat joi premierul bulgar Boyko Borisov in cadrul ultimei conferinte de presa a grupului de lucru. "Trebuie sa invatam sa traim cu virusul", a adaugat el.Spalarea mainilor si distantarea sociala voluntara sunt in continuare recomandate de catre autoritati.In Bulgaria, stare de urgenta din cauza pandemiei de coronavirus a fost declarata la 13 martie si a durat doua luni. A urmat ceea ce guvernul a descris drept o "situatie epidemica exceptionala", care se va incheia la 14 iunie, impreuna cu restrictiile.Bulgaria nu a fost afectata de epidemia de COVID-19 la fel de sever ca vecinele sale vest-europene. Aceasta tara cu o populatie de circa 7 milioane de locuitori inregistrase pana joi circa 2.585 de cazuri de COVID-19, dintre care 147 soldate cu decese.In prezent, numarul de cazuri noi a scazut, iar numarul de recuperari este in crestere, a declarat seful grupului de lucru, Ventsislav Mutafchiyski, adaugand ca acum circa 10 persoane mor ca urmare a virusului pe saptamana.Bulgaria a eliminat deja o mare parte din restrictiile impuse ca urmare a pandemiei de coronavirus.Calatorii din mai multe state UE au voie sa intre in Bulgaria fara sa fie plasati in carantina incepand din 1 iunie, iar restaurantele, muzeele, bibliotecile, cinematografele, studiourile de fitness si centrele comerciale au fost redeschise, cu respectarea unor masuri stricte de igiena si distantare sociala.