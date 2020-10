Directorul Inspectoratului sanitar din Sofia demisioneaza dupa ce premierul Boiko Borisov a iesit mai devreme din carantina

Demisia lui Pencev, care a fost acceptata de ministru, vine dupa ce carantina impusa premierului Boiko Borisov in urma contactului sau cu o persoana infectata cu noul coronavirus a fost ridicata mai devreme, pentru ca a doua zi sa se constate ca si premierul a fost infectat, dupa un nou test.Or, decizia de a permite iesirea precoce a premierului din carantina a reprezentat a doua exceptie de la regulile standard privind carantina facuta de SRHI in decurs de numai o saptamana. Prima exceptie a fost pentru presedintele Rumen Radev.Un ordin al Ministerului Sanatatii nu permite exceptii de la regulile privind carantina, aminteste BTA.Totusi, directorul SRHI a argumentat ca prevederile legale permit ridicarea mai devreme a carantinei in cazul persoanelor cu indatoriri publice de mare importanta, cum sunt presedintele, premierul, dar si medicii din "prima linie" sau profesorii, argument respins de expertii legali.