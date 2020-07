Efectul protestelor anticoruptie din Bulgaria. Premierul Borisov a cerut demisia a trei ministri

Borisov, care se afla la putere in Bulgaria aproape neintrerupt din 2009, a anuntat tot miercuri ca va decide pana la sfarsitul acestei saptamani daca cel de-al treilea guvern pe care il conduce va ramane in functie pana la alegerile din primavara anului viitor.Mii de bulgari au cerut demisia premierului si a procurorului sef, din cauza coruptiei la nivel inalt care a slabit institutiile statului si a favorizat magnati puternici.Socialistii aflati in opozitie, care au depus o motiune de cenzura impotriva guvernului, si presedintele Rumen Radev, un critic vocal al lui Borisov, i-au cerut demisia si crearea conditiilor pentru alegeri anticipate.Borisov a decis sa ceara demisiile ministrilor pentru a pune capat speculatiilor ca sunt in cardasie cu partidul etnic turc MRF si un membru influent al acestuia, omul de afaceri si patron de media Delian Peevski, a anuntat partidul GERB intr-un comunicat."Astfel de speculatii au un impact negativ asupra partidului", a anuntat GERB intr-un comunicat.Analistii considera improbabil ca demisiile sa calmeze nemultumirea publica si cred ca ar putea fi un semn ca Borisov strange randurile partidului pentru viitoarele alegeri."Cu aceste demisii, Borisov va testa daca tensiunile pot fi reduse, dar mai probabil este ca incearca sa isi pozitioneze partidul GERB pentru viitoarele alegeri", a declarat Daniel Smilov, analist la institutul de cercetari independent Centrul pentru Studii Liberale.Cei trei ministri isi vor prezenta demisiile joi, a anuntat guvernul intr-un comunicat.