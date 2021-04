Atentionare de calatorie pentru Bulgaria. Sunt anuntate coduri portocaliu si galben de ploaie si ninsoare

Astfel, au fost emise mai multe coduri de atentionare meteorologica. Un Cod portocaliu pentru precipitatii sub forma de ploaie este in vigoare pentru regiunile Kardjali, Haskovo, Yambol si Burgas, unde cantitatea de precipitatii va atinge valori de 40 - 60 mm. Un Cod galben pentru precipitatii sub forma de ploaie si ninsoare a fost emis pentru regiunile Pernik, Kiustendil, Sofia -Regiune, Sofia, Montana, Vrata, unde precipitatiile sub forma de ploaie se vor transforma treptat in lapovita si ninsoare iar cantitatea de precipitatii va atinge valori de 15 - 30 mm.De asemenea, un Cod galben de precipitatii sub forma de ploaie este valabil pentru regiunile Pleven, Loveci, Plovdiv, Pazardjik, Blagoevgrad, Smolyan, Stara Zagora, Gabrovo, Veliko Tarnovo, Ruse, Targoviste, Sliven, Sumen, Razgrad, Varna, Dobrici si Silistra, unde cantitatea de precipitatii va fi atinge valori de 15 - 35 mm.Autoritatile bulgare recomanda urmarirea cu atentie a situatiei meteorologice in zonele de destinatie, adaptarea vitezei si echiparea autovehiculelor pentru circulatie rutiera in conditii de atentionare meteorologica specifica, respectarea stricta a semnalizarilor rutiere temporare si a indicatiilor/semnalelor organelor de control aflate la fata locului. Totodata, pe perioada instituirii codurilor de atentionare meteorologica este posibil ca, prin decizia autoritatilor bulgare competente, unele categorii de drumuri sa fie inchise circulatiei rutiere. Informatii suplimentare pot fi accesate astfel : cu privire la regimul vamal, la intrarea in Republica Bulgaria dinspre Republica Turcia, pe site-ul www.mae.ro/travel-conditions/3677 (Conditii de calatorie in R. Bulgaria, titlul Reglementari vamale) si pe site-ul Agentiei "Vami" din R. Bulgaria - www.customs.bg; cu privire la e-vigneta si sistemul e-TOLL - pe site-ul www.bgtoll.bg; cu privire la situatia circulatiei prin punctele de trecere a frontierei bulgare - pe site-ul www.mvr.bg; cu privire la starea vremii - pe site-ul www.weather.bg; cu privire la starea actuala a drumurilor - pe aplicatia gratuita LIMA www.lima.api.bg, de pe pagina de internet a Agentiei "Infrastructura Rutiera" - www.api.bg si la numarul de telefon 070013020, accesibil in regim non-stop.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Sofia: +35929712858 si +35929733510, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Bulgaria: +359879440758.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet www.mae.ro/node/51904, http://sofia.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro, http://www.meteoalarm.eu, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.