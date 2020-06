In Bulgaria mastile nu vor mai fi obligatorii din 15 iunie si inceteaza toate restrictiile legate de epidemie

Ziare.

Conform noilor reguli, vor inceta toate restrictiile legate de epidemie si vor ramane in vigoare doar masurile sociale.Starea de urgenta din cauza epidemiei de COVID 19, declarata in 13 martie, a incetat in Bulgaria dupa mai putin de doua luni, fiind inlocuita de o "situatie epidemica exceptionala" timp de o luna, interval care se incheie in 14 iunie.De la 1 mai, mastile au ramas obligatorii doar in spatiile publice inchise, cum ar fi magazinele, bisericile, institutiile si mijloacele de transport public.Bulgaria a fost mai putin afectata de epidemie decat statele vest-europene si a permis intrarea celor sositi din mai multe tari membre ale Uniunii Europene, fara perioada de carantina, incepand de la 1 iunie. S-au redeschis restaurantele, muzeele, bibliotecile, cinematografele, salile de sport si mallurile, cu masuri stricte de igiena si distantare.Din 12 iunie, se reiau si campionatele de fotbal din prima si a doua divizie, cu prezenta suporterilor in tribune, de asemenea permisa cu conditia respectarii igienei si a distantarii.