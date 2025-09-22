Masina consulului roman in Bulgaria a fost vandalizata

Sambata, 18 Ianuarie 2014, ora 14:45
1696 citiri
Masina Eugeniei Popescu, consulul onorific al Romaniei in orasele bulgare Burgas si Stara Zagora, a fost vandalizata sambata.
Masina a fost gasit cu o roata dezumflata si acoperita de oua, scrie Novinite.
Rezultatele actului de vandalism au fost descoperite sambata dimineata, in fata hotelului Vereya din Stara Zagora, unde era parcat vehiculul.
Nu se cunosc motivele atacului, iar politia a deschis o ancheta.
A.I.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
George Simion, liderul AUR care acuză constant guvernul de risipă și vorbește despre sărăcia românilor, și-a serbat duminică ziua de naștere cu fast, într-un local de lux din centrul...
Conceptul de „Marea Înlocuire” (n.red. Grand Replacement în lb. franceză) pleacă de la titlul unei cărți care poartă același nume, publicată în anul 2012 de Renaud Camus, un scriitor...