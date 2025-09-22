Masina consulului roman in Bulgaria a fost vandalizata

Sambata, 18 Ianuarie 2014, ora 14:45
1696 citiri
Masina consulului roman in Bulgaria a fost vandalizata

Masina Eugeniei Popescu, consulul onorific al Romaniei in orasele bulgare Burgas si Stara Zagora, a fost vandalizata sambata.

Masina a fost gasit cu o roata dezumflata si acoperita de oua, scrie Novinite.

Rezultatele actului de vandalism au fost descoperite sambata dimineata, in fata hotelului Vereya din Stara Zagora, unde era parcat vehiculul.

Nu se cunosc motivele atacului, iar politia a deschis o ancheta.

A.I.

Opulență pentru George Simion. Liderul AUR și-a serbat ziua de naștere la un restaurant de lux, cu miei la proțap și mare fast, deși neagă evenimentul
Opulență pentru George Simion. Liderul AUR și-a serbat ziua de naștere la un restaurant de lux, cu miei la proțap și mare fast, deși neagă evenimentul
George Simion, liderul AUR care acuză constant guvernul de risipă și vorbește despre sărăcia românilor, și-a serbat duminică ziua de naștere cu fast, într-un local de lux din centrul...
Conspirația „Marii înlocuiri” și mișcările anti-imigrație din întreaga lume. Cum se pregătește AUR pentru o nouă etapă a discursului extremist est-european
Conspirația „Marii înlocuiri” și mișcările anti-imigrație din întreaga lume. Cum se pregătește AUR pentru o nouă etapă a discursului extremist est-european
Conceptul de „Marea Înlocuire” (n.red. Grand Replacement în lb. franceză) pleacă de la titlul unei cărți care poartă același nume, publicată în anul 2012 de Renaud Camus, un scriitor...
#Bulgaria masina consul roman vandalizata, #consul roman Bulgaria , #Bulgaria
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nota primita de Cristi Chivu dupa Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clara
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ilie Dumitrescu a pus un pariu in direct, inca din etapa a zecea: "Asta va fi! Va dau scris"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Celebra publicație Bloomberg dezvăluie cum vrea Rusia să preia controlul în Republica Moldova, după alegerile din 28 septembrie
  2. Cea mai mare pensie specială din România ajunge la aproape 70.000 de lei. Guvernul Bolojan ar putea demisiona dacă reforma pensiilor este respinsă de CCR
  3. Numărul rușilor morți în războiul din Ucraina este imens. Bilanțul publicat de Kiev arată pierderile mari suferite de Putin
  4. Mesaje RO-Alert după apariția unor urși. Unde au fost observate animalele sălbatice
  5. Un român arestat pe nedrept în Italia cere despăgubiri record. A fost ridicat de pe plajă și închis o lună, deși nu comisese nicio infracțiune
  6. Reacția Kremlinului după atacul cu drone ucrainene din Crimeea. „NATO și UE trebuie să se uite în oglindă pentru a vedea sursa agresiunii pe continentul european”
  7. Alertă în Capitală, după mai multe mesaje anonime de amenințare. "Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge Poliția, mă voi sinucide"
  8. Cum va fi vremea astăzi, 22 septembrie. Regiunea unde se anunță temperaturi de până la 32 de grade
  9. Alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub Cod galben în următoarele ore
  10. Românii cu dizabilități pot să primească un ajutor de până în 39.900 lei. Pentru ce se dau banii