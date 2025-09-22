Masina consulului roman in Bulgaria a fost vandalizata

Masina Eugeniei Popescu, consulul onorific al Romaniei in orasele bulgare Burgas si Stara Zagora, a fost vandalizata sambata.

Masina a fost gasit cu o roata dezumflata si acoperita de oua, scrie Novinite.

Rezultatele actului de vandalism au fost descoperite sambata dimineata, in fata hotelului Vereya din Stara Zagora, unde era parcat vehiculul.

Nu se cunosc motivele atacului, iar politia a deschis o ancheta.

A.I.

Ads