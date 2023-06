Protest de amploare in Bulgaria: Mii de oameni cer demisia premierului (Video)

Mii de bulgari au iesit in strada, vineri, fiind revolatati dupa ce Parlamentul l-a ales, in mod surprinzator, pe Delyan Peevski la sefia noii Agentii Nationale pentru Securitate Nationala (DANS).

Acesta a fost si motivul pentru care presedintele Bulgariei Rosen Plevneliev si-a anulat participarea la inaugurarea podului peste Dunare Calafat-Vidin, care a avut loc tot vineri. Protestele au avut loc atat in capitala Sofia, cat si in alte orase bulgare, la acestea participand mii de persoane nemultumite de numirea controversatului politician la conducerea DANS, relateaza Sofia Globe.

Manifestantii s-au mobilizat in numai cateva ore prin intermediul retelelor sociale si au umplut strazile din zona cladirii Guvernului, cu toate ca la Sofia ploua torrential. Multimea a scandat lozinci precum "La revedere", "Demisia", "Gunoi rosu" si "Nu vrem un Guvern din mafia energetica". Drept urmare, presedintele bulgar a convocat, joia viitoare, o intalnire de urgenta a Consiliului Consultativ pentru Securitate Nationala, informeaza Novinite.

Parlamentul bulgar a votat, vineri, pentru a aproba nominalizarea premierului Plamen Oresharski pentru DANS, in persoana lui Peevski, parlamentar din partea partidului etnic turc, Miscarea pentru Drepturi si Libertati. Oresharski a facut propunerea chiar la inceputul sedintei, luandu-i prin suprindere pe parlamentarii de Opozitie si presa prezenta la eveniment.

Cerera premierului a provocat iesirea din sala de plen a fostului partid de guvernare, GERB, al lui Boiko Borisov. Peevski a fost apoi confirmat rapid la sefia noii agentii. Persoana care a provocat aceste framantari, Delyan Slavchev Peevski, are o licenta in drept si este fiul Irenei Krasteva, care are mai multe ziare si televiziuni.

In decursul anilor a detinut mai multe functii de demnitate publica, facand parte din mai multe partide. In 2007, a fost dat in judecata pentru santaj si a fost demis din functia detinuta in guvernul Stanishev pentru "lipsa de moralitate" si rele practici.

