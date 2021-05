Noile reguli pentru intrarea in Bulgaria se aplica de astazi. Ce documente sunt necesare

Potrivit MAE, autoritatile bulgare au revizuit, in 29 aprilie, conditiile de intrare in Republica Bulgaria, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri intra in vigoare in 1 mai si se aplica pana in 31 mai.Astfel, potrivit noilor masuri adoptate de autoritatile bulgare, intrarea pe teritoriul Republicii Bulgaria este permisa cetatenilor romani cu conditia prezentarii unuia dintre urmatoarele documente:a) un document care atesta finalizarea schemei de vaccinare impotriva COVID-19. Schema de vaccinare se considera a fi indeplinita prin efectuarea numarului corespunzator de doze de vaccin impotriva COVID-19 (doua doze sau una, dupa caz, conform anexei I din ordinul Ministrului Sanatatii al Republicii Bulgaria) si trecerea unei perioade de 14 zile de la data administrarii ultimei doze.Documentul trebuie sa contina numele persoanei (redactat cu caractere latine, conform documentului de calatorie utilizat la intrarea in Republica Bulgaria), data nasterii, datele la care au fost administrate dozele/doza de vaccin, denumirea comerciala si numarul de identificare a lotului vaccinului efectuat, denumirea producatorului/posesorului licentei de utilizare, statul emitent si denumirea institutiei care a eliberat documentul.b) in cazul persoanelor care au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2 si s-au vindecat - un document care atesta un rezultat pozitiv al unui test PCR sau al unui test rapid antigen pentru COVID-19, efectuat cu maximum 180 de zile si minimum 15 zile inainte, conform datei efectuarii testarii inscrise in document.Documentul care atesta rezultatul testului molecular tip PCR sau antigen trebuie sa contina numele si prenumele persoanei (conform documentului de calatorie utilizat la intrarea in Republica Bulgaria), datele laboratorului care a efectuat testarea (denumire, adresa sau alte date de contact), data la care a fost efectuata testarea pentru COVID-19, inscrisa cu caractere latine ("PCR" sau "RAT") si rezultat pozitiv ("Positive"), care sa permita interpretarea documentului.c) un document care atesta un rezultat negativ al unui test PCR, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii, sau al unui test rapid antigen, efectuat cu maximum 48 de ore anterior sosirii, calculate de la data efectuarii testarii, inscrisa in documentul respectiv.Documentul care atesta rezultatul testului PCR sau rapid antigen/"RAT" trebuie sa contina numele si prenumele persoanei (conform documentului de calatorie utilizat la intrarea in Republica Bulgaria), datele laboratorului care a efectuat testarea (denumirea, adresa sau alte date de contact), data efectuarii testarii, metoda testarii, inscrisa cu caractere latine (PCR sau test rapid antigen) si rezultatul negativ ("Negative"), care sa permita interpretarea documentului.Sunt exceptati de la aceste masuri: conducatorii de autocar care fac transport international de pasageri; conducatorii camioanelor care efectueaza sau finalizeaza un transport international de marfuri, la intrarea pe teritoriul Bulgariei; membrii echipajelor navale si persoanele angajate in intretinerea navelor, care, la intrarea pe teritoriul Bulgariei, sunt in indeplinirea atributiilor de serviciu; membrii echipajelor aeronavelor care efectueaza zboruri de la si catre aeroporturi publice pe teritoriul Bulgariei si personalul tehnic asimilat; lucratorii transfrontalieri (persoanele care locuiesc in Bulgaria si calatoresc zilnic sau cel putin o data pe saptamana catre un stat membru al Uniunii Europene, Turcia, Serbia sau Republica Macedonia de Nord, cu scopul indeplinirii activitatii ca angajat sau liber profesionist, precum si persoanele care locuiesc in statele mentionate si calatoresc zilnic sau cel putin o data pe saptamana catre Bulgaria, in scopul indeplinirii activitatii, ca angajat sau liber profesionist; elevii si studentii care locuiesc in Grecia , Turcia, Serbia, Republica Macedonia de Nord si Romania si care calatoresc zilnic sau cel putin o data pe saptamana in Bulgaria in scopuri educationale, precum si elevii si studentii care locuiesc in Bulgaria si calatoresc zilnic sau cel putin o data pe saptamana in Grecia, Turcia, Serbia, Republica Macedonia de Nord si Romania in scopuri educationale; persoanele care tranziteaza teritoriul Republicii Bulgaria."MAE reitereaza recomandarea adresata cetatenilor romani de a se informa temeinic anterior deplasarii in strainatate si de a respecta cu strictete masurile aplicabile in contextul pandemiei de COVID-19", arata reprezentantii ministerului.Totodata, MAE reaminteste ca romanii pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Sofia : 0035929733510, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Bulgaria: 00359879440758.