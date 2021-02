Si Bulgaria se pronunta pentru introducerea unor pasapoarte de vaccinare in Uniunea Europeana

"Ar trebui sa existe un pasaport electronic sau un pasaport verde pentru toti cetatenii europeni care au fost vaccinati impotriva COVID-19 sau care s-au vindecat de aceasta boala", a spus seful guvernului bulgar in timpul consultarilor prin videoconferinta cu liderii celorlalte tari din UE , la unison cu apelurile altor tari preocupate de turism si care cer introducerea unor asemenea pasapoarte pentru inlesnirea turismului si calatoriilor in UE."Am coordonat propunerea cu (cancelarul austriac) Sebastian Kurz, precum si cu premierul grec si cu alti colegi din Consiliu", a spus Borisov, indemnand de asemenea producatorii de vaccinuri sa-si onoreze contractele incheiate cu Comisia Europeana , pentru a nu pune in pericol planurile de vaccinare ale statelor din UE.Bulgaria a primit pana acum doar 40% dintre dozele de vaccin comandate de la AstraZeneca, potrivit ministrului sanatatii bulgar Kostadin Angelov, care a criticat haosul din programul de vaccinare al tarii.Guvernul de la Sofia si-a schimbat abordarea dupa ce nu a reusit sa convinga suficiente persoane din categoriile carora li se dadea prioritate - personalul medical, din invatamant si din serviciile de asistenta sociala. Numai o treime din cei inscrisi pe liste s-au prezentat la centrele de vaccinare. Joi deja nu mai erau doze de vaccin disponibile si in marile orase accesul general la imunizare a fost suspendat temporar in marile orase.