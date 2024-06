Tarul Kiro risca 3 ani de inchisoare din cauza unor broaste testoase

Kiril Rahkov, liderul rromilor bulgari, cunoscut drept tarul Kiro, risca sa faca trei ani de inchisoare pentru ca a detinut o specie de broaste testoase pe cale de disparitie.

De asemenea, tarul Kiro poate fi amendat cu aproximativ 1.000 de euro (2.000 de leva), informeaza Ria Novosti.

Micutele vietati fac parte din specia Herman si sunt broaste testoase grecesti. Acestea erau tinute in satul Katunita, din sudul Bulgariei.

Broastele au fost luate de catre ecologistii bulgari pentru a fi ingrijite corespunzator.

Bulgaria: Tarul Kiro si-a platit impozitele restante. Afla cat datora statului

Pe 9 noiembrie autoritatile bulgare au demarat mai multe controale la proprietatile lui Kiril Rahkov din Katunita, dupa ce au obtinut informatii ca tarul ar fi ingropat in zona cantitati mari de aur. In locul aurului, politistii au gasit broastele testoase.

Tarul Kiro a intrat in atentia publica in septembrie, dupa ce cativa membri ai clanului sau au ucis un adolescent. Crima a provocat furia satenilor si cetatenilor bulgari si a dus la multe proteste in toata tara.

