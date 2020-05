Un ministru adjunct al Mediului din Bulgaria, arestat pentru trafic de deseuri

Ziare.

"Ministrul adjunct Krasimir Jivkov facea presiuni asupra subalternilor sai pentru a autoriza activitati ilegale de trafic de deseuri", printre care se aflau deseuri periculoase provenite din Italia, arata procurorul Dolka Brezaska, care a cerut plasarea in detentie provizorie a oficialului.Majoritatea deseurilor, in loc sa fie reciclate, erau stocate sau arse fara autorizatie.Autoritatile din Bulgaria si Italia ancheteaza aceasta filiera, ai carei principali actori erau doi oameni de afaceri bulgari care activau in cele doua tari.Afaceristii, care detineau o fabrica de baterii, stocau si tratau deseuri fara a avea nici capacitatea, nici autorizatia de a o face. Unele din activitatilor erau fictive, in scop de evaziune fiscala, afirma parchetul.In cursul unei perchezitii efectuate vineri la Ruse la cei doi oameni de afaceri, politia a descoperit o lista cu nume de persoane, printre care figurau patroni de presa si oameni de afaceri asasinati in anii 1990. In dreptul unor nume erau scrise sume de milioane de dolari.Presa bulgara a scris in ultimele luni despre suspiciunile legate de un trafic ilegal de deseuri din Italia spre Bulgaria.Cu ocazia unei intrevederi in luna ianuarie, sefii celor doua guverne s-au angajat sa puna capat traficului ilegal de deseuri.La inceputul anului, in cursul unei precedente controverse legate de deseuri importate din Italia, autoritatile bulgare au trimis inapoi 157 de containere considerate suspecte.In aceeasi perioada, ministrul bulgar al mediului, Neno Dimov, a fost constrans sa demisioneze, inculpat si incarcerat pentru lipsa de control in privinta importurilor de deseuri si pentru neglijente in gestionarea rezervelor de apa ale orasului Pernik.