Republica Moldova a primit inca 100.800 de doze cu vaccin anti-Covid din partea Romaniei

Aceasta substantiala donatie, oferita cu titlu gratuit de Romania Republicii Moldova, suplimenteaza pachetul consistent de sprijin anuntat de presedintele Klaus IOHANNIS, cu ocazia vizitei la Chisinau din luna decembrie 2020.Guvernul Romaniei a decis continuarea acordarii ajutorului umanita r suplimentar celor 204.000 de vaccinuri livrate deja Chisinaului, iar dozele de vaccin sunt destinate Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica din Republica Moldova si fac parte din rezerva Ministerului Sanatatii din Romania.Donatia a fost intampinata in Vama Leuseni de Ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionita, care a insotit transportul pana la destinatia finala, pentru a fi predata in bune conditiuni autoritatilor competente din Republica Moldova.