Batalia de la Tighina, momentul crancen al Razboiului din Transnistria. Au trecut 29 de ani de la cele mai sangeroase lupte VIDEO

Fortele moldovene controlau aproape intreg orasul pana la Nistru la un anumit moment, insa batalia s-a incheiat odata cu interventia militarilor rusi, care au schimbat raportul de forte de partea separatistilor transnistreni.Pe 19 iunie, a avut loc un atac al gardistilor si cazacilor transnistreni asupra politiei moldovenesti din Tighina. Politistii au reusit sa se mentina pe pozitii, iar noaptea tarziu in ajutor le-au venit alte detasamente de politisti si voluntari de la Varnita.In dimineata zilei de 20 iunie, orasul era in cea mai mare parte sub controlul trupelor moldovene. Tancuri ale Armatei a 14-a a Federatiei Ruse au incercat sa forteze podul dinspre Tiraspol spre Tighina, dar au fost oprite de fortele moldovene.Asa au inceput cele mai sangeroase lupte de pe intreaga durata a razboiului de la Nistru. Timp de doua zile, pe 20 si 21 iunie, asupra Tighinei s-a tras cu armament greu. Concomitent au fost atacate localitatile din vecinatate.In luptele de la Tighina, un rol important l-au avut voluntarii, care si-au pus benevol viata in pericol, pentru a apara integritatea Republicii Moldova , relateaza TVR Moldova In final, trupele ruse si cele transnistrene au reusit sa forteze podul si sa intre in oras. Se estimeaza ca, in urma luptelor de la Tighina, si-au pierdut viata aproximativ 200 de militari si civili moldoveni, alti 300 fiind raniti.