Au trecut 31 de ani de la primul Pod de Flori peste Prut. Maia Sandu: "Multumesc frumos Romaniei pentru sprijinul enorm de care ne bucuram" VIDEO

In mod simbolic, la aceste evenimente au fost lansate flori pe apa Prutului, de pe ambele maluri. Acest detaliu a dat numele manifestarilor respective.Declaratia Maei Sandu a fost facuta in contextul implinirii celor 31 ani de la primul Pod de Flori de la 6 mai 1990."Eu ma bucur sa spun ca astazi avem o relatie excelenta si vreau sa folosesc acest prilej sa multumesc frumos Romaniei, sa multumesc autoritatilor de la Bucuresti pentru sprijinul enorm de care ne bucuram. Am avut parte de acest sprijin timp de trei decenii, dar mai ales acum, in timp de pandemie. Datorita Romaniei am putut si noi sa incepem procesul de vaccinare si cetatenii Republicii Moldova sunt foarte recunoscatori Romaniei si contribuabililor romani pentru aceste ajutoare pretioase", a spus Maia Sandu, in cadrul unui interviu acordat TVR 1.Totodata, Maia Sandu a precizat ca a mers pentru prima data in Romania la inceputul anilor 90."Eu m-am nascut intr-un sat la cativa kilometri departare de Prut si chiar in timpul sovietic, atunci cand nu puteam sa mergem in Romania, nu puteam sa auzim prea multe, sa stim prea multe despre Romania, noi puteam sa vedem televiziunile romanesti, datorita proximitatii. In Romania am ajuns pentru prima oara la inceputul anilor 90, atunci cand eram studenta si s-a deschis hotarul", a spus presedintele Republicii Moldova.