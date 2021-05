Alianta fostilor presedinti ai Republicii Moldova. Cum incearca Igor Dodon sa evite o catastrofa electorala VIDEO

Socialistul pro-rus Igor Dodon este constient de faptul ca un nou esec in alegeri, dupa infrangerea din noiembrie 2020 in fata Maiei Sandu, i-ar putea afecta pozitia de lider al PSRM, iar viitorul sau politic ar deveni incert.Foarte activ pe retelele de socializare, Dodon a facut tot ce i-a stat in putinta sa ramana in prim-planul vietii politice din Basarabia.In ultimele zile, mai multi membri ai Partidului Socialist din Republica Moldova au lansat informatii despre o posibila alianta intre PSRM, partid condus de Dodon, si Partidul Comunist, al carui lider este tot un fost presedinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin , care a detinut functia intre 2001-2009.Dodon si-a inceput cariera politica in Partidul Comunist, devenind in anul 2009 deputat. Pe 4 noiembrie 2011 impreuna cu Zinaida Greceanii si Veronica Abramciuc a parasit fractiunea PCRM din parlament. Ulterior cei trei au aderat la Partidul Socialistilor din Republica Moldova.Intre Dodon si Voronin exista un conflict care s-a amplificat in timp, Voronin ajungand in vara anului 2020 sa declare despre Dodon: "Eu nu l-am recunoscut ca presedinte, nu-l recunosc nici astazi. Nu-i personal si nu-i obida, dar e legat de respectarea Constitutiei.El nu e ales conform Constitutiei. Noi n-am avut niciun presedinte, repet, din 2009 pana astazi ales conform Constitutiei, cu parere de rau. De aceea eu nu-l recunosc ca presedinte, nici nu ma salut", relateaza Agora.md Insa miercuri, 11 mai, Comitetul Central al Partidului Comunistilor din Republica Moldova (PCRM), in frunte cu liderul formatiunii Vladimir Voronin, a decis crearea blocului electoral cu Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), dupa ce Igor Dodon i-a trimis o scrisoare oficiala fostului sau sef de partid.Anterior, liderul PCRM, Vladimir Voronin, si secretarul Comitetului Central al formatiunii, Oleg Reidman, au anuntat ca vor continua consultarile cu PSRM privind formarea unui bloc electoral la alegerile parlamentare anticipate. Decizia a fost luata in cadrul sedintei CC al PCRM.Oleg Reidman urma sa pregateasca toate actele necesare in vederea formarii unui bloc electoral in urma consultarilor, iar Constantin Staris sa pregateasca pentru Plenara Comitetului Central o pozitie argumentata privind crearea unui bloc electoral cu PSRM, informeaza Diez.md Igor Dodon este cel care a lansat apelul catre comunisti pentru unirea fortelor de stanga.