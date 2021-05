AUR, refuzat in alianta electorala de un important partid unionist din Republica Moldova. "Este un partid anti-european, anti-masca, anti-vaccin, anti... ce vreti"

In schimb, Tacu a venit cu o contraoferta. Le-a propus celor de la AUR sa se retraga din cursa si sa sustina PUN-ul in scrutinul parlamentar."Care este logica construirii unui bloc? Nici logica preelectorala, dar cu atat mai mult logica post-electorala! Divergentele noastre de viziuni sunt absolut clare, pentru ca AUR este un partid anti-european, un partid anti-masca, anti-vaccin, anti... ce vreti. Plus la asta, e un partid care este refractar la asumarea actului de guvernare. Eu personal mai bine ma intorc la catedra universitara, decat sa intru cu AUR in Parlament", a declarat Tacu in cadrul emisiunii TV.Liderul PUN a mai declarat ca AUR Moldova este un partid in care s-au regasit lideri expirati si cu imagine indoielnica din politicul moldovenesc. Potrivit lui Tacu, aceasta formatiune ar putea doar sa sustina platforma unionista a PUN, fara a participa la alegeri cu propria lista.Presedintele AUR Moldova , Vlad Biletchi, spune ca va continua sa discute cu alti lideri ai PUN, nu doar cu presedintele acestui partid."Continuam discutiile. Nu doar cu Octavian Tacu, dar si cu colegii lui, care conduc sau se afla in varful de conducere al Partidului Unitatii Nationale, pentru ca deciziile se iau in mod colectiv, se iau in cadrul Consiliului Politic National si al Biroului Politic Permanent, nu doar de catre presedinte, presedintele fiind forta executiva in cadrul unui partid. Este exclusa retragerea Aliantei pentru Unirea Romanilor din cursa, pentru ca este strict necesara prezenta unionistilor in Parlamentul de la Chisinau ", a declarat Vlad Biletchi, citat de TV8 El a mai spus ca AUR va insista in continuare asupra unui bloc electoral, constituit pe baza de egalitate si respect reciproc.