Scene de groaza in inchisorile din Republica Moldova. Detinuti schiloditi pentru ca au introdus telefoane in puscarie VIDEO

Avocatul poporului sustine ca bataia din penitenciar a fost un planificata. Mai mult decat atat, ombdusmanul spune ca detinutii care au fost maltratati nu sunt nici acum in siguranta.Zubco sustine ca personalul penitenciarului nu ar fi in numar suficient, pentru toti condamnatii care isi ispasesc pedeapsa acolo.Noul director al Penitenciarului Branesti sustine ca administratia nu tolereaza actiunile de violenta si trateaza egal toti detinutii. Cat despre cazul din luna februarie, acesta da asigurari ca angajatii care se aflau de garda in acea noapte vor fi pedepsiti.Directorul recunoaste ca duc lipsa de personal, acesta neaga insa ca din luna februarie s-ar fi inregistrat cazuri de batai intre detinuti.Intr-un interviu pentru postul nostru de televiziune, directorul interimar al Agentiei Nationale a Penitenciarelor a declarat ca intregul sistem duce lipsa de personal.Altercatia de la Branesti s-a produs in noaptea de 5 februarie, intr-un sector de detentie. Potrivit avocatului poporului, mai multi detinuti cu bate confectionate artizanal i-au batut pe alti detinuti pentru ca ar fi introdus pe teritoriul inchisorii telefoane mobile fara permisiunea lor. In urma altercatiei, mai multi detinuti s-au ales cu leziuni grave, iar unii chiar au fost internati la spital. Atunci, politia din Orhei a pornit o ancheta pe acest caz. Contactati de TV8, astazi politistii ne-au spus ca a fost pornita o cauza penala, dar nu ne pot oferi mai multe informatii, pentru a nu prejudicia ancheta, relateaza TV8 Aceste imagini, in care se vad leziuni grave pe corpul tinerilor, ar fi fost filmate de detinutii, care au fost batuti in noaptea de 5 februarie. Desi spun ca stau cu frica in san, ei spun ca nu au alta sansa se se salveze, decat sa trimita un mesaj de disperare de dupa gratii.Totodata, avocatul poporului sustine ca bataia din penitenciar a fost un planificata. Mai mult decat atat, ombdusmanul spune ca detinutii care au fost maltratati nu sunt nici acum in siguranta.Noul director al Penitenciarului Branesti sustine ca administratia nu tolereaza actiunile de violenta si trateaza egal toti detinutii. Cat despre cazul din luna februarie, acesta da asigurari ca angajatii care se aflau de garda in acea noapte vor fi pedepsiti.Directorul recunoaste ca duc lipsa de personal, acesta neaga insa ca din luna februarie s-ar fi inregistrat cazuri de batai intre detinuti.Intr-un interviu pentru postul nostru de televiziune, directorul interimar al Agentiei Nationale a Penitenciarelor a declarat ca intregul sistem duce lipsa de personal.Cojocaru nu a negat nici faptul ca in penitenciarele din tara persista subculturile criminale.Altercatia de la Branesti s-a produs in noaptea de 5 februarie, intr-un sector de detentie. Potrivit avocatului poporului, mai multi detinuti cu bate confectionate artizanal i-au batut pe alti detinuti pentru ca ar fi introdus pe teritoriul inchisorii telefoane mobile fara permisiunea lor. In urma altercatiei, mai multi detinuti s-au ales cu leziuni grave, iar unii chiar au fost internati la spital. Atunci, politia din Orhei a pornit o ancheta pe acest caz. Contactati de TV8, astazi politistii ne-au spus ca a fost pornita o cauza penala, dar nu ne pot oferi mai multe informatii, pentru a nu prejudicia ancheta.