Campania de vaccinare anti COVID-19 prinde viteza in Republica Moldova: 25.000 de doze administrate in 24 de ore

Din totalul de persoane vaccinate in ultimele 24 ore, cu doza I au fost vaccinati 18 266 cetateni, iar doza II au primit-o 7 344 cetateni.In total in Republica Moldova, de la inceputul campaniei de vaccinare, de pe data de 2 martie, au fost administrate 351 843 doze de vaccin. Dintre acestea cu prima doza au fost imunizate 301 175 persoane, iar cu a doua doza - 50 668.Amintim ca, in Republica Moldova, rata de vaccinare impotriva COVID-19 a trecut de pragul de 7%. Numarul de cazuri de COVID-19 s-a redus cu 24% comparativ cu saptamana precedenta. La fel, rata morbiditatii in randul lucratorilor medicali s-a micsorat cu 90% de la inceputul campaniei de vaccinare, relateaza deschide.md