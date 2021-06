Campania electorala din Republica Moldova se incinge: un candidat a aruncat cu o sticla de apa in timpul unei dezbateri televizate VIDEO

Printre ei s-a regasit si presedintele Partidului Regiunilor, Alexandr Kalinin, care s-a aratat nemultumit de faptul ca intrebarile nu-i sunt adresate in limba rusa "Inainte de a incepe dezbaterile electorale, Alexandr Kalinin a fost intrebat daca are nevoie de traducator din limba romana in limba rusa, la care a raspuns ca nu. Candidatul a spus ca va vorbi in liba rusa, dar va intelege intrebarile adresate in limba romana", precizeaza jurnalistii ProTV.Totusi, in timpul emisiei in direct, invitatul s-a aratat nemultumit de faptul ca intrebarile nu-i sunt adresate in limba rusa. Suparat pe situatie, acesta a aruncat cu sticla de apa in panoul din studio. Moderatoarea emisiunii s-a vazut nevoita in mod repetat sa-l indemne pe presedintele Partidului Regiunilor la calm si limbaj fara injurii."Daca nu stiti sa va purtati civilizat parasiti platoul", a spus prezentatoarea Lorena Bogza.Mai mult, din cauza comportamentului agresiv, microfonul candidatului a fost deconectat repetat. Pe final de emisiune, Kalinin a parasit studioul, relateaza Agora.md