Captura record in Republica Moldova: 235 kilograme de heroina adusa prin intermediul soferilor de TIR

Gruparea criminala internationala a fost demascata ca urmare a unei operatiuni transfrontaliere - INI, PCCOCS si Serviciul Vamal.Surse apropiate anchetei au comunicat ca intreaga cantitate de heroina a fost introdusa pe teritoriul Republicii Moldova in cantitati mici, prin intermediul TIR-urilor, iar astazi a fost depistata intr-un depozit in timp ce persoanele suspecte incercau sa schimbe locatia celor 235 de kg.Potrivit surselor Deschide.MD pe acest caz ar fi fost retinute doua persoane de origine turca. Heroina in cantitate de 235 kg urma sa fie transporatata din Moldova spre Germania . Cazul a fost investigat timp de 8 luni.