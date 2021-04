Noi conditii privind intrarea pe teritoriul Republicii Moldova. Anuntul facut de Ambasada Romaniei la Chisinau

Se instituie obligativitatea prezentarii la trecerea frontierei de stat pe sensul de intrare in Republica Moldova a rezultatului negativ al testului PCR COVID19, efectuat cu cel mult 72 ore inaintea imbarcarii (pentru cei care calatoresc cu mijloace de transport in comun) sau intrarii pe teritoriul Republicii Moldova (pentru cei care calatoresc cu mijloace proprii).Persoanele care traverseaza frontiera de stat pe sensul de intrare in Republica Moldova si nu detin rezultatul negativ al testului PCR COVID-19 vor completa, in mod obligatoriu, fisa epidemiologica, precum si vor semna declaratia pe propria raspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, in locurile determinate.In cazul minorilor pana la 14 ani, fisa epidemiologica si declaratia pe propria raspundere sunt completate si semnate de reprezentantul legal sau insotitor.Celelalte prevederi si exceptii pot fi consultate pe site-ul Ambasadei Romaniei la Chisinau RECOMANDARI PENTRU CETATENII ROMANI CARE EFECTUEAZA DEPLASARI CATRE / DINSPRE ROMANIA: Pe cale rutiera: utilizarea punctelor de trecere a frontierei Albita-Leuseni, Galati-Giurgiulesti.ALTE INFORMATII UTILE:Puncte de trecere a frontierei cu Republica Moldova deschise:Rutiere:* Sculeni-Sculeni* Albita-Leuseni* Galati-Giurgiulesti* Stanca-Costesti* Cahul-OanceaTranzit / culoare dedicate:* Romania - Republica Moldova:o Giurgiulesti - Galati (rutier);o Aeroportul International Chisinau (aerian) - Leuseni - Albita (rutier);* Republica Moldova - Ucraina:o Giurgiulesti - Reni (rutier);o Aeroportul International Chisinau (aerian), Criva - Mamaliga (rutier);o Aeroportul International Chisinau (aerian), Palanca - Maiaki - Udobnoe (rutier).