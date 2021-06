Contestatia AUR privind numarul sectiilor de votare deschise in diaspora la alegerile din Republica Moldova a fost respinsa de Curtea de Apel din Chisinau

Astazi, duminica, 27 iunie, de la ora 13.00, a fost programata prima sedinta de judecata in procesul in care partidul "Alianta pentru Unirea Romanilor" (AUR) cerea modificarea hotararii Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova din 23 iunie, prin care s-a decis ca in diaspora sa fie deschise 150 de sectii de vot, si nu 190, cum se cerea anterior.Dupa aproape doua ore de la inceputul sedintei, instanta a decis sa respinga cererea, astfel ca hotararea Comisiei ramane in vigoare.Dorin Chirtoaca, reprezentantul AUR la proces a declarat dupa sedinta ca decizia instantei va fi atacata la Curtea Suprema de Justitie pentru ca "diaspora a fost tradata", relateaza Ziarul de Garda