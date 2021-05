Fostul deputat PSD Cristian Rizea, fugar peste Prut, va candida la alegerile anticipate din Republica Moldova

Fostul deputat PSD condamnat definitiv la patru ani si opt luni de inchisoare cu executare in Romania, a fost eliberat din detentie la Chisinau in data de 2 mai 2021, dupa ce a expirat termenul in care un cetatean strain retinut poate fi extradat. Imediat dupa eliberare, Rizea a declarat intr-o interventie la Realitatea PLUS ca fostul presedinte Igor Dodon si oligarhul Vlad Plahotniuc ar pregati rapirea sa."Respect legea si mergem mai departe alaturi de cetatenii R. Moldova . Voi reusi intr-o luna sa adun toate semnaturile. Alaturi de mine sunt oamenii simpli care au suferit abuzuri din cauza acestui sistem mafiot controlat de Dodon si Plahotniuc. Calea Moldovei e drumul European. Daca ajung in Parlament voi sustine toate proiectele legislative promovate de PAS si Maia Sandu", a spus Rizea.Din 14 mai, candidatii pentru functia de deputat in Parlamentul R. Moldova sunt asteptati la sediul Comisiei Electorale Centrale pentru depunerea documentelor in vederea inscrierii in cursa electorala. Termenul limita este stabilit pentru 11 iunie, informeaza Agora.md