Cristian Rizea, fostul deputat PSD fugar peste Prut, poate candida la alegerile anticipate din Republica Moldova. Decizia Curtii Constitutionale de la Chisinau

Astfel, CC a decis inadmisibila sesizarea privind exceptia de neconstitutionalitate a articolului 71 din Codul electoral, in interesele lui Rizea.Astfel, presedintele Partidului Politic NOI din Basarabia, in baza acestei decizii a Curtii Constitutionale, in zilele urmatoare, va depune la Comisia Electorala (CEC) o cerere de consultare prealabila pentru ca Rizea sa fie inclus pe lista de candidati la alegerile parlamentare din 11 iulie.Amintim ca, La 7 iunie, Partidul NOI si Cristian Rizea au depus o cerere de chemare in judecata impotriva Comisiei Electorale Centrale cu privire la constatarea neexaminarii cererii din 2 iunie de inregistrare in calitate de candidat la alegerile parlamentare din 11 iulie.La 12 iunie, prin incheierea Curtii de Apel actiunea depusa a fost declarata inadmisibila.Ulterior, la 13 iunie, Partidul Politic NOI si Rizea au depus recurs impotriva incheierii Curtii de Apel, solicitand casarea acestora cu restituirea cauzei la Curtea de Apel pentru redjudecare. Iar la 15 iunie avocatul lui Rizea a depus sesizare privind ridicarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor din art 71 aliniat 1 al Codului electoral.Aliniatul prevede ca: "Alegatorii si concurentii electorali pot contesta actiunile sau inactiunile si hotararile consiliilor si birourilor electorale si actiunile/inactiunile concurentilor electorali. Depunerea cererii in instanta de judecata trebuie precedata de contestarea prealabila in organul electoral ierarhic superior organului al carui act se contesta, cu exceptia contestatiilor privind actiunile/inactiunile concurentilor electorali, depuse direct in instanta de judecata, si a contestatiilor ce se refera la exercitarea dreptului la vot sau la administrarea alegerilor depuse la biroul electoral in ziua alegerilor".La 15 iunie, CSJ prin incheierea sa a mentinut decizia Curtii de Apel prin care a fost declarata inadmisibila contestatia depusa de Partidul NOI si fostul deputat roman Cristian Rizea impotriva Comisiei Electorale Centrale.Curtea Suprema de Justitie a decis la 16 iunie sa admita cererea cu privire la ridicarea exceptiei de neconstitutionalitate si remiterea acesteia Curtii Constitutionale.CSJ nu este in drept sa se pronunte asupra sesizarii.Cristian Rizea este fost deputat roman, membru al PSD -ului de peste Prut. El este condamnat in Romania la 4 ani si 8 luni de inchisoare cu executare pentru fapte de coruptie. Politicianul a fost acuzat de DNA ca a pretins de la un om de afaceri suma de 300.000 de euro, disimulata sub forma a doua contracte de imprumut fictive.Cristian Rizea a primit cetatenia moldoveneasca in 2017, sustine el. In 2020, fostul presedinte, Igor Dodon , i-a retras acestuia cetatenia, pentru ca ar fi obtinut-o in mod ilegal. Rizea spune ca decretul emis de Dodon este la fel de ilegal si sustine ca actele sale moldovenesti sunt in regula, relateaza Agora.md