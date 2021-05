Derapaj rasist al fostului presedinte basarabean Vladimir Voronin: "Vreti sa vina NATO si sa aveti copii cu pielea inchisa la culoare?"

Mai mult, Voronin a reluat un cliseu din perioada sovietica privind "jandarmul roman", personaj negativ trimis de la Bucuresti sa faca rau moldovenilor din stanga Prutului."Asta va doriti, dragi alegatori, cand veti vota pentru parlament? Va doriti ca ei sa voteze pentru eliminarea statutului de neutralitate al tarii? Si pentru ca soldatii NATO sa vina aici si sa aveti copii cu pielea inchisa la culoare, nu doar cu pielea alba? Asta va doriti? Iar dupa ei sa vina jandarmii romani?", a declarat Voronin in cadrul unei emisiuni la TVC 21.Precizam ca Voronin este cap de lista in blocul electoral format impreuna cu PSRM , dupa ce a facut o alinta electorala cu liderul socialist Igor Dodon , in persepectiva alegerilor anticipate ce vor avea loc in data de 11 iulie.