Maia Sandu, dupa discutiile cu cancelarul Angela Merkel: "Germania va avea grija ca cetatenii Republicii Moldova sa poata vota in siguranta la alegerile din 11 iulie"

"Am discutat cu doamna Cancelar si despre recunoasterea certificatelor de vaccinare emise in Republica Moldova pentru a permite cetatenilor tarii noastre sa circule liber in Uniunea Europeana ".Un alt punct al discutiei a fost legat de desfasurarea alegerilor anticipate din Republica Moldova, care vor avea loc la data de 11 iulie."Am trecut in revista cu doamna Angela Merkel situatia interna din Republica Moldova , provocarile cu care ne-am confruntat in ultimele luni si perspectivele pe care le pot deschide alegerile parlamentare anticipate si agenda mea de reforme. Contez pe faptul ca Germania va avea grija ca, in actualele conditii de pandemie, cetatenii Republicii Moldova sa poata vota in siguranta", a precizeaza Maia Sandu.Situatia interna din R.Moldova si deblocarea asistentei macrofinanciare au fost alte teme abordate.