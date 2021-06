Fugarul Cristian Rizea, fost deputat PSD, interzis la alegerile din Republica Moldova. Anuntul facut de Comisia Electorala de la Chisinau

Recent, Rizea a anuntat despre intentia de a candida la scrutinul parlamentar din 11 iulie. Initial acesta anunta ca doreste sa mearga in calitate de candidat independent, insa ulterior a acceptat sa candideze pe listele "NOI".Insa Cristian Rizea (Mihai Cirstian) nu a fost admis in calitate de candidat la functia de deputat la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Comisia Electorala Centrala a comunicat Partidului "NOI", pe listele carui candida Rizea, ca fostul parlamentar roman nu detine cetatenia Republicii Moldova , motiv pentru care nu poate fi acceptat in scrutin."Comisia i-a comunicat repetat domnului Vladimir Dachi (liderul Partidului "NOI" - nota red.) ca domnul Mihai Cristian, candidatul de la pozitia nr. 2 din lista, conform informatiei prezentate de Agentia Servicii Publice a Republicii Moldova si a datelor din Registrul de stat al populatiei, nu detine cetatenia Republicii Moldova, iar buletinul de identitate de pe care s-a facut copia prezentata Comisiei este nevalabil", se mentioneaza in hotararea CEC.Amintim ca, la 3 noiembrie 2020 presedintele R.Moldova Igor Dodon i-a anulat cetatenia moldoveneasca. In aceeasi zi Politia anunta ca Rizea a fost retinut si audiat. Pe 4 noiembrie Ministerul roman al Justitiei anunta ca a trimis o cerere autoritatilor din Republica Moldova avand ca obiect extradarea fostului deputat Cristian Rizea. Pe 6 noiembrie, Judecatoria Chisinau a emis mandat de arest pe numele fostului deputat PSD Cristian Rizea. Pe 9 decembrie, procurorii au stabilit ca ex-deputatul roman, Cristian Rizea, a obtinut cetatenia R.Moldova contrar legii, relateaza Deschide.md Pe 11 decembrie, mandatul de arest pe numele ex-deputatului roman Cristian Rizea a fost prelungit cu 30 zile. Pe 31 martie 2021 Pocuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS) a trimis spre examinare in judecata dosarul de invinuire a fostului deputat roman Cristian Rizea, care a primit cetatenia Republicii Moldova prin procedura de recunoastere a cetateniei, in anul 2017.