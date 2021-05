Fostul presedinte basarabean Igor Dodon crede ca Romania se va implica in alegerile din Republica Moldova. "Maia Sandu este un instrument in mainile Occidentului"

Dodon sustine ca miza alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie este una foarte mare, iar Occidentul va face totul pentru ca fortele proeuropene de la Chisinau sa obtina victoria.In acest sens, Dodon afirma ca ambasadorii SUA, UE si al Romaniei in Republica Moldova deja se implica in procesul electoral. "Acest fapt confirma inca o data ingrijorarile noastre ca, dupa ce ei (Occidentul) au reusit anul trecut sa-si puna in functie presedintele lor (Maia Sandu), acum sarcina lor numarul unu este sa ia sub control Guvernul si Parlamentul. Daca oamenii vor intelege acest risc, putem sa evitam soarta Ucrainei. Scopul nostru este sa salvam Moldova, sa nu permitem sa se transforme intr-un camp de lupte geopolitice impotriva Rusiei", a spus Igor Dodon la emisiunea "Interviul Saptamanii" de la Primul in Moldova.Dodon considera ca se poate de pus punct implicarii ambasadorilor in treburile interne ale tarii, insa pentru aceasta e nevoie de un Guvern cu functii depline, care sa expulzeze un diplomat, "care este cel mai activ", apoi si restul vor inceta asemenea actiuni, relateaza adevarul.md Dodon sustine ca in mandatul lui de presedinte Moldova a avut o politica externa echilibrata , iar Occidentul isi doreste ca Moldova, dupa modelul Ucrainei, sa aiba pozitii dure fata de actiunile Rusiei. Ex-presedintele a spus ca Maia Sandu "este un instrument in mainile Occidentului", iar lista de candidati a PAS pentru functia de deputat a fost facuta tot de Occident.