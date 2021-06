Cele mai bune 100 imagini nud din lume. Creatia unui basarabean, aleasa din 444 000 de fotografii acceptate in concurs

O lucrare de a sa va fi tiparita in catalogul celor 100 cele mai bune lucrari ale anului 2020. Fotograful moldovean a ajuns in top, dupa o selectie riguroasa printre cei peste 123 de mii de participanti din alte 173 de tari ale lumii.Anuntul despre castig a fost facut pe facebook, de insusi Alex Iordache.Iordache spune ca din Moldova, alaturi de el, alti 200 de fotografi au participat la acest concurs. Printre pozele la care Iordache a obtinut nominalizari se afla si un nud 35awards este un concurs international, fondat in 2015, iar juriul este format din 50 de membri, informeaza Agora.md