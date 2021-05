Renumit cardiolog roman, candidat la alegerile din Republica Moldova. Medicul Grigore Tinica va fi prezent pe listele unui partid unionist

Despre aceasta a anuntat liderul PUN, istoricul Octavian Ticu, in c adrul unei conferinte de presa Ticu a anuntat ca acesta va fi cap de lista si candidat la functia de prim-ministru al R. Moldova . "Acesta este un gest pentru meritele pe care le are domnul Tinica pe ambele maluri ale Prutului. Totodta, prin aceasta dorin sa aducem un omagiu tuturor medicilor care, atat in dreapta cat si in stanga Prutului au luptat in vederea depasirii pandemiei", a adaugat Ticu.Liderul PUN a precizat ca maine va fi Consiliul National Politic al PUN unde se va adopta lista partidului pentru anticipate, programul si strategia, relateaza Dschide.md Dupa alegerile prezidentiale PUN a lansat o platforma unionista deschisa pentru personalitati remarcabile cu realizari deosebite in intreg spatiul romanesc de pe ambele maluri ale Prutului.Medicul Grigore Tinica creat la Iasi Sectia de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare, la conducerea caruia se afla de la infiintare.