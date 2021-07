Momentul penibil in care este prins un hot ce incerca sa fure o geanta dintr-un microbuz VIDEO

Momentul cand acesta incearca sa fuga de la fata locului, a fost surprinse de camerele de supraveghere.Potrivit unui comunicat al Politiei Chisinau faptasul in varsta de 24 ani , a furat o geanta dintr-un " Volkswagen Transporter T5", parcat pe str. Studentilor din com. Stauceni.In cadrul actiunilor procesual penale acesta si-a recunoscut vina. Vinovatul nu este la prima abatere de la lege, anterior fiind judecat pentru furt, atac talharesc si pungasie.Suspectul a fost retinut pentru 72 de ore in Izolatorul de detentie al Directiei de Politie mun. Chisinau si este cercetat penal pentru furt din automobil, relateaza Deschide.md