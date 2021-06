Pedeapsa record pentru un abuzator sexual din Republica Moldova: inchisoare pe viata pentru ca si-a hartuit si violat fiicele

Potrivit probatoriului, in perioada 2018 - 2020, inculpatul si-a abuzat sexual fiica de 14 ani si a hartuit-o pe sora acesteia de 11 ani. Abuzurile barbatului erau sistematice si se intamplau in timp ce mama fetelor era la munca peste hotare, fetele ramanand in grija tatalui.Totul a iesit la iveala, peste doi ani, cand fetita mai mare i-a povestit bunicii despre calvarul prin care au trecut, femeia anuntandu-i pe oamenii legii, pe acest caz fiind pornita o cauza penala, iar agresorul retinut si detinut in custodia statului pana la pronuntarea verdictului. Fiind audiat de procurori, barbatul a pledat nevinovat.Potrivit materialelor dosarului, acesta a mai fost in conflict cu legea, fiind anterior condamnat pentru actiuni similare, comise fata de sotie. In acelasi timp, victimelor violentei sexuale le-a fost oferita asistenta medicala, sociala si consiliere psihologica in vederea reabilitarii.Sentinta nu este definitiva si poate fi atacata in conditiile legii, informeaza Agora.md