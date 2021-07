Noi informații despre oligarhul fugar Vlad Plahotniuc. Unde spun procurorii din Republica Moldova că s-ar afla

„Autoritățile turce ne-au anunțat că Vlad Plahotniuc a părăsit țara; avem canale oficiale, neoficiale și, totuși, se află în Istanbul”, a declarat Alexandr Stoianoglo.Potrivit acestuia, fostul lider PDM ar fi încercat să obțină cetățenia turcă , dar nu a reușit.Cât despre anunțarea în Interpol, „au fost expediate materiale înainte de numirea mea în funcția de procuror general. Probatoriul care a fost prezentat acolo probabil nu a fost convingător pentru reprezentanții Interpol. Noi mai târziu am expediat materiale suplimentare. Cu regret, am primit un răspuns negativ”, relatează Deschide.mdPlahotniuc, unul dintre cei mai bogati oameni din Republica Moldova, a avut o mare influenta politica, ca lider al Partidului Democrat si membru al Parlamentului timp de trei mandate, inainte de a pleca in Statele Unite în 2019.