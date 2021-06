Comunitatea LGBT din Republica Moldova a desemnat catigatorii anti-premiilor pentru glume homofobe. Ce cadouri au pregatit organizatorii VIDEO

Imbracati in rochii de gala, reprezentantii Centrului de Informatii Genderdoc a u oferit primul premiu deputatului socialist Bogdan Tirdea, pentru faptul ca a manifestat atitudine selectiva, inclusiv fata de persoane LGBT.Politicienii homofobi vor primi vase de metal si diplome , pentru ca ar fi manifestat un comportament diferit fata de unele categorii de persoane. Iurie Rosca a fost inclus in lista, fiind nominalizat pentru ca ar fi avut mai multe glume de prost gust in adresa homosexualilor.S-au ales cu cate o strachina si o diploma si consilierul municipal din partea socialistilor, Dinari Cojocaru, dar si intreaga formatiune PSRM.Asa-zisele cadouri urmeaza sa le fie trimise prin Posta Moldovei. Contactat telefonic pentru o reactie, Iurie Rosca a inchis telefonul, iar purtatoarea de cuvant a Partidului Socialistilor nu ne-a raspuns la telefon pentru un comentariu, relateaza TV8