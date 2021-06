Liber la intrare in Romania pentru cetatenii Republicii Moldova care detin un pasaport biometric

Precizarea a fost facuta de Ambasada Romaniei la Chisinau "Ambasada Romaniei in Republica Moldova informeaza ca, incepand cu 1 iunie 2021, se anuleaza restrictiile privind intrarea in Romania a cetatenilor straini si apatrizilor. Prin urmare, cetatenii Republicii Moldova, posesori de pasapoarte biometrice, pot intra in Romania, indiferent de scopul calatoriei (spre exemplu, sedere pe termen scurt, tranzit)", se arata in comunicatul institutiei.Ambasada precizeaza ca Republica Moldova figureaza incadrata in "zona verde" , ceea ce presupune ca persoanele care intra in Romania si nu prezinta simptome ale infectiei cu COVID-19 sau nu au calatorit in ultimele 14 zile intr-una sau mai multe tari din "zona galbena" sau "zona rosie", nu vor fi plasate in carantina.Amintim ca, in Romania pot intra, fara obligativitatea de a sta in carantina, persoanele vaccinate, cele care au trecut prin boala in interval de cel mult 90 de zile si cele cu test PCR negativ. Ultima prevedere se aplica si copiilor de pana la 16 ani, precizeaza Agora.md