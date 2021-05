Liderii pro-rusi din Republica Moldova vor sa interzica casatoriile intre persoane de acelasi sex. "Ideea nu este noua in tarile vecine, precum Romania" VIDEO

Deputatul Vasile Bolea sustine ca initiativa a fost lansata in preajma zilei familiei "in vederea fortificarii acesteia"."In ultimii ani pe plan mondial dar si pe plan regional, in ceea ce tine de promovarea valorilor nationale si promovarea familiei traditionale, sunt unele forte care atenteaza la aceste valori traditionale proprii. Diferite miscari atenteaza si la familia traditionala, diferite marsuri si propaganda a valorilor netraditionale au luat o valoare mare. Acest lucru este catalogat ca si un pericol care atenteaza la viitorul familiilor noastre. [...] In calitate de parinte a doi copii, acest lucru ma deranjeaza si pe mine. La nivel legislativ Constitutia consfinteste ca familia este intemeiata in urma relatiei dintre un barbat si o femeie. Noi venim cu ideea de a modifica Constitutia, de a imbunatati prevederile articolului 48 din Constitutie, unde sa indicam ca, pe langa acest fapt, sa mai introducem si alte prevederi precum sun urmatoarele: statul interzice inregistrarea casatoriilor intre parteneri de acelasi sex, si urmatoarea prevedere ca parintii copiilor sunt tata - parinte de sex masculin si mama - parinte de sex feminin. Aceasta idee nu este una noua, in tarile vecine cum este Romania, Ungaria Polonia , Federatia Rusa, acestea au fost incluse in Constitutiile lor nationale. Astazi, pana la sfarsitul zilei, vor fi colectate numarul necesar de semnaturi sun aceasta initiativa, dupa aceasta va fi inregistrata", a specificat Bolea.Acesta sustine ca ideea de a opera modificari la articolul 48 din Constitutie a fost inspirata din experienta altor state , printre care Federatia Rusa, informeaza Tv8 Nota: Articolul 48 din Constitutia Republicii Moldova stipuleaza ca: (1) familia constituie elementul natural si fundamental al societatii si are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului. (2) Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre barbat si femeie, pe egalitatea lor in drepturi si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor. (3) Conditiile de incheiere, de desfacere si de nulitate a casatoriei se stabilesc prin lege. (4) Copiii sint obligati sa aiba grija de parinti si sa le acorde ajutor.