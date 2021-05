Marsuri cu haine militare sovietice si steaguri rosii in Republica Moldova. Cum au sarbatorit politicienii pro-rusi Ziua Victoriei VIDEO

La Chisinau , in funtea coloanei care a pornit din centrul capitalei, s-a aflat chiar fostul presedinte Igor Dodon , impreuna cu presedinta Parlamentului, Zinaida Greceanii.Imbracati in haine militare sovietice sau cu drapele rosii in maini cu secera si ciocanul, oamenii au scandat lozinci si au marsaluit pe ritmuri de fanfara pana la Complexul Memorial Eternitate."Astazi marcam Ziua Victoriei in Marele Razboi pentru Apararea Patriei! Cu prilejul acestei sarbatori, impreuna cu Zinaida Greceanii, Presedintele Parlamentului, am participat la "Marsul Memoriei", care a inceput din Piata Marii Adunari Nationale pana la Complexul Memorial "Eternitate", a spus Igor Dodon.Si la Balti, al doilea oras ca marime din Basarabia , peste o mie de oameni s-au adunat in centrul orasului pentru a participa la actiunea "regimentul nemuritor". Aproape fiecare avea in mana portretul celui apropiat, care a luptat sau care si-a piertut viata, aparandusi Patria in cel de-al Doilea Razboi Mondial. In fruntea coloanei a fost primarul municipiului Balti, Renato Usatii, la initiativa caruia a fost organizat marsul, relateaza Timpul.md