Secretarul adjunct NATO, Mircea Geoana, mesaj catre Maia Sandu: "Angajamentul meu este sa construim, in Republica Moldova, o democratie veritabila"

Delighted to speak at #DIA_ZCC together with πŸ‡²πŸ‡© President @sandumaiamd & πŸ‡ͺπŸ‡Ί VP @VeraJourova. Defending democracy is our collective responsibility. #NATO continues to work closely with #Ukraine πŸ‡ΊπŸ‡¦ & other like-minded partners in this important endeavour.https://t.co/Eyh48FZplu pic.twitter.com/51181Ctjns - Mircea Geoana (@Mircea_Geoana) June 7, 2021

"Incantat sa vorbesc la Zero Corruption Conference impreuna cu presedintele Republicii Moldova. Apararea democratiei este responsabilitatea noastra colectiva. NATO continua sa colaboreze indeaproape cu Ucraina si alti parteneri de aceeasi parere in acest efort important", a scris secretarul general adjunct al NATO pe contul de Twitter Secretarul general adjunct a remarcat ca NATO si aliatii continua sa ofere Ucrainei un sprijin semnificativ, astfel incat aceasta sa isi poata asigura mai bine propria securitate. Acest sprijin include formarea fortelor armate ucrainene, precum si consultanta pentru a contribui la consolidarea capacitatii institutiilor ucrainene de aparare si securitate. El a subliniat ca parteneriatul strans si cooperarea stransa a NATO cu Ucraina sunt importante, inclusiv atunci cand vine vorba de apararea democratiei."Angajamentul meu este sa construim, in Republica Moldova, o democratie veritabila, cu o justitie corecta si independenta, sa eliminam coruptia din sistemul politic si sa avem stabilitate in regiune", a fost mesajul transmis de catre Maia Sandu in cadrul evenimentului.Conferinta intruneste lideri de state si guverne din regiune , voci importante din societatea civila, reprezentanti ai Uniunii Europene, Statelor Unite si NATO. Evenimentul este dedicat combaterii coruptiei si riscurilor la adresa democratiei in regiune, relateaza Deschide.md