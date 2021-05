Ministrul de Interne al Republicii Moldova, surprins in ipostaze tandre cu o misterioasa femeie de culoare FOTO

Pavel Voicu a avut pe 16 martie 2021, o intrevedere cu prim-ministrul statului Qatar , asa cum preciza la acel moment presa de peste Prut.Un alt comunicat al Ministerul Afacerilor Interne de la Chisinau aducea la cunostinta ca Pavel Voicu , a avut pe 17 martie 2021, o intrevedere cu Excelenta Sa Seic Abdulaziz bin Faisal bin Mohammed al Thani, General-maior, Viceministru al Afacerilor Interne.Pe adresa redactiei NordNews din Republica Moldova au fost trimise mai multe poze in care apare Pavel Voicu in timpul vizitei sale oficiale din Statul Qatar. Din imaginele primite se vede ca ministrul de Interne se afla in compania unei femei de culoare, pe care o atinge angelic cu degetul aratator pe fata palmei mainii stangi. Gestul dat ar arata ca intre cei doi ar exista chimie.Reporterii nordnews.md l-au sunta fara succes pe ministrul de Interne, Pavel Voicu pentru a afla cine este reprezentatnta sexului frumos care l-a insotit la evenimentele din Doha, Qatar.Pavel Voicu este casatorit si are un copil.