Putin vrea ca Transnistria sa aiba in continuare un "statut special". Ce a spus despre suveranitatea Republicii Moldova

"Vom promova in continuare identificarea unei solutii optime pentru problema transnistreana. Pledam pentru atingerea acordurilor privind statutul special, fiabil si garantat al regiunii transnistrene, respectand in acelasi timp suveranitatea R. Moldovei si asigurand integritatea teritoriala a R. Moldovei", a spus Vladimir Putin Vorbind despre relatiile cu Moldova, Putin a amintit ca acestea sunt construite pe traditiile de prietenie si valorile spirituale comune care leaga cele doua popoare.Federatia Rusa va continua sa promoveze realizarea unui acord echitabil cu privire la solutionarea problemei transnistrene."Anul acesta vom marca cea de-a 12 aniversare a tratatului bilateral fundamental de prietenie si cooperare", a adaugat liderul de la Kremlin.De alta parte, Putin nu a mentionat nimic despre trupele militare rusesti din stanga Nistrului. Ultima declaratie in acest sens a fost facuta la finele anului trecut. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat la 17 decembrie 2020 ca Federatia Rusa este dispusa sa-si retraga trupele militare din Transnistria. Totul insa in anumite conditii, a mentionat liderul de la Kremlin, citat de Agora.md "In mare parte suntem gata sa retragem trupele imediat ce se va ajunge la circumstante corespunzatoare. Imediat ce va fi aranjat un dialog intre Transnistria si restul R. Moldova. Imediat ce vor porni pe calea pacii si intelegerii", a spus Putin.