Reactie dura a Ambasadei Rusiei la Chisinau, dupa ce Ambasada Romaniei si-a comemorat eroii: "Ce zici de complicitatea complicilor nazisti ai lui Antonescu?"

Ambasada acuza oficialii romani de "cinism" pentru ca cer pastrarea "memoriei eterne a eroilor".In acelasi comunicat, ambasada rusa il numeste pe generalul Ion Antonescu "criminal nazist" si il acuza de ca a ucis mii de persoane, printre care si moldoveni, relateaza Defense Romania. "Descendentii a zeci de mii ucisi si torturati de agresorii Antonescu si calaul sau Alexianu locuitori din Moldova - moldoveni, rusi, evrei, gagauzi si bulgari - vor uita cu greu crimele ticalosilor fascisti care si-au justificat atrocitatile prin. Apropo, executiile in masa ale rusilor si evreilor din Transnistria pot fi considerate de catre administratia romana de ocupatie oSau, poate,este participarea trupelor romane de partea lui Hitler la batalia de la Stalingrad? Si ce zici de complicitatea complicilor nazisti ai lui Antonescu la infometarea locuitorilor din Leningradul asediat?", se mai mentioneaza in comunicat, potrivit Deschide.md Ambasada Rusa condamna declaratiile privind eroii romani care potrivit lor, vin in justificarea criminalilor fascisti.Amintim ca, pe 23 octombrie, Ambasada Romaniei in Republica Moldova a organizat, la Cimitirul de Onoare al Eroilor Armatei Romane situat in interiorul cimitirului localitatii Mana, raionul Orhei, o serie de activitati dedicate sarbatoririi Zilei Armatei Romane. Oficialii prezenti au mentionat ca "sacrificiul suprem al Eroilor care-si dorm somnul de veci in acest loc nu va fi uitat niciodata, iar memoria acestora va fi cinstita mereu."