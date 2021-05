Record de persoane imunizate la primul Maraton al Vaccinarii din Republica Moldova

Maratonul continua si in zilele de weekend si vaccinarea este posibila fara o programare prealabila, doar cu buletinul de identitate.Autoritatile dau asigurari ca sunt create toate conditiile necesare si sunt antrenate circa 200 de cadre medicale.Ministerul Sanatatii anunta ca peste 100 de cadre medicale (50 de asistente medicale si 50 de medici) sunt pregatiti pentru a vaccina populatia in cadrul maratonului, care incepe vineri, 28 mai, si va dura pana duminica, 30 mai.In cadrul Maratonului au fost amenajate 20 de puncte de vaccinare care vor activa in intervalul orelor 9:00 - 22:00. De asemenea, pentru masuri de siguranta, a fost amenajata o zona de terapie intensiva si una de monitorizare. In cadrul maratonului de imunizare sunt disponibile urmatoarele tipuri de vaccinuri impotriva COVID-19: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinopharm si CoronaVac. Procesul d e vaccinare are loc fara o programare prealabila, doar cu buletinul de identitate, relateaza Agora.md