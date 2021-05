Basarabenii se pot vaccina cu Sputnik 5 primit de la Moscova. Unde a fost distribuita cea mai mare parte a dozelor

Cele mai multe doze au fost distribuite in regiunea transnistreana, fiind vorba de circa 60.000 de doze, fiind urmate de alte 14.700 doze destinate pentru municipiul Chisinau. Alte 4.650 au fost livrate in municipiul Balti iar 1.800 sunt destinate UTA Gagauzia.Amintim ca pe 24 aprilie Republica Moldova a primit o serie de doze Sputnik V, donate de catre Rusia, insa cantitatea destinata Tiraspolului a fost livrata direct, fara intermedierea Chisinaului.La receptionarea directa a vaccinului au fost prezenti doi pretinsi oficiali din Transnistria - asa-numitul ministru de sanatate, Cristina Albul si un adjunct de la "externele" din Tiraspol - Aleksandr Stetiuk. Totodata, la procedura de transmitere a vaccinului a participat un oficial rus, deputatul din Duma de Stat, Artiom Turov. Vaccinul a fost transportat in stanga Nistrului cu un camion cu doi tricolori ai Rusiei.Anterior, vaccinurile ajungeau in Transnistria prin intermediul Chisinaului, fie vorba de cele ajunse prin platforma Covax sau ca urmare a donatiei din partea Romaniei. Transmiterea catre Transnistria se face in mod obisnuit prin intermediul Agentiei Nationale de Sanatate Publica, comunicarea cu Tiraspolul este asigurata de Biroul de Reintegrare.Artiom Turov a spus la Tiraspol ca vaccinul rusesc a ajuns in Transnistria datorita implicarii personale ale lui Vladimir Putin , potrivit Deschide.md