Cine e romanca din comitetul consultativ independent anticoruptie al Republicii Moldova

Din acest Comitet fac parte James Wasserstrom (SUA), Laura Stefan (Romania), Alina Radu, Tamara Razin, Nadejda Hriptievschi, Drago Kos (Slovenia).James Wasserstrom este diplomat american, care a d econspirat scheme de coruptie in institutii internationale si a activat ca ofiter anticoruptie la ambasada SUA in Afganistan. Drago Kos este jurist din Slovenia, seful Grupului de lucru anticoruptie al OCDE, consultant anticoruptie al agentiilor specializate din Kosovo si Ucraina. Laura Stefan este experta anticoruptie din Romania, fost director specializat pe politici anticoruptie in cadrul Ministerului Justitiei al Romaniei, noteaza Jurnal.md.Alina Radu este un nume de notorietate in presa de investigatie din Republica Moldova . Tamara Razin este specialista in finante internationale, cu o experienta de lucru de 15 ani la Fondul Monetar International (FMI). Nadejda Hriptievschi este fondatoare si directoare a Programului Justitie si Drepturile Omului la Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) - o jurista cunoscuta, care promoveaza independenta si responsabilizarea judecatorilor, conform publicatiei mentionate.