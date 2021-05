Romania va construi apeducte pe sub Prut. Cum va fi alimentata cu apa Republica Moldova

Macaresti (Romania) - Macaresti (Republica Moldova) Sculeni (Romania) - Sculeni (Republica Moldova) Ungheni (Romania) - Ungheni (Republica Moldova) si in sectorul localitatii Tabara (Romania)

Acordul are un caracter de noutate , oferind cadrul juridic necesar pentru ca o companie din Romania sa construiasca apeducte cu subtraversarea raului Prut pentru alimentarea cu apa potabila din judetul Iasi din Romania in raioanele Nisporeni, Ungheni, Glodeni si Falesti din Republica Moldova, intre localitatile:"Romania demonstreaza, si prin acest proiect, seriozitate si consecventa in sustinerea tuturor cetatenilor Republicii Moldova" se precizeaza in comunicatul ambasadei.Ceremonia oficiala de semnare a avut loc la Chisinau , in Sala de protocol a Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului al Republicii Moldova.